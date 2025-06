Mitsubishi Outlander: Luxuriöser Allrounder

Posted by: Mag. Severin Karl

Über 45 Jahre importiert Denzel bereits die Marke Mitsubishi. Nun startet das neue Topmodell – die nächste Generation des Plug-in-Hybrid-Pioniers Outlander – zu Preisen ab 49.490 Euro.

Beim neuen Mitsubishi Outlander – auch ohne den früher gewohnten Namenszusatz „PHEV“ immer ein Plug-in-Hybrid –, der sich laut Jürgen Höller „primär wie ein Elektrofahrzeug“ fährt, betont der Geschäftsführer des Importeurs die neue Batterie. Sie bietet nicht nur eine ordentliche WLTP-Reichweite, sondern wurde mit Fokus auf die Dauerleistung entwickelt, verfügt über Zellen mit einzelner Flüssigkeitskühlung.

WLTP-Reichweite niedrig angesetzt

Bei der Österreich-Präsentation in Saalfelden wurde sogar von erreichten dreistelligen Reichweiten gemunkelt, die ein Mitarbeiter bei seinen Fahrten in Österreich erreicht haben soll. 86 Kilometer sind der WLTP-Wert, doch bei den Japanern gilt: Lieber einen Wert angeben, der auf jeden Fall erreicht werden kann, als zu hoch anzusetzen und den Kunden zu enttäuschen.

Auf einer herausfordernden Offroadstrecke konnte das knapp über 4,7 Meter lange SUV zeigen, was das Allradsystem kann. Von Seiten der Drei-Diamanten-Marke wird unterstrichen, dass es sich um die beste Variante der Super-All Wheel Control (S-AWC) handelt, die es je gab. Und das will was heißen, nachdem mit dem Allradkönnen allein schon zwölf Dakar-Siege eingefahren werden konnten. Im neuen Outlander kommen neben dem Verbrenner zwei Elektromotoren, eine aktive Giersteuerung sowie eine Drehmomentverteilung in Längsrichtung, aber keine Kardanwelle zum Einsatz. Einiges wird bei diesem luxuriösen 306-PS-Systemleistung-Allrounder-Modell selten zum Einsatz kommen, doch selbst ein Laie merkt in bestimmten Situationen den Unterschied. Etwa, wenn man auf rutschigem Untergrund – egal ob Schotter oder Eis – in einer Bergaufkurve zu früh vom Gas geht und es beim erneuten Pedaltritt zum nahtlosen Kraftschluss kommt. Kein Rutschen, kein Gänge-Sortieren, kein Anstieg des Motorgeräusches. Simpel auch die Wahl des richtigen Fahrmodus: Per griffigem Drehrad entscheidet man sich zwischen sieben Einstellungen, von Eco und Power bis zu Schnee oder Schotter.

Schon die Basis ist gut gerüstet

Die Preise starten mit einer Aktion um 49.490 Euro (Kasten: Listenpreis), bereits die Basis bietet eine Wärmepumpe und Schaltwippen zur Verstellung der Rekuperation sowie 18-Zoll-Felgen und zwei 12,3-Zoll-Bildschirme. Bei der Klimaanlage ist man zum Glück zu einer Bedieneinheit mit echten Knöpfen zurückgekehrt. Harman Kardon, Bowers & Wilkins und Co sind in der Automobilwelt bekannt, Mitsubishi stattet jeden Outlander mit einem Yamaha-Soundsystem aus (8 bzw. 12 Lautsprecher). Das Topmodell samt Luxury-Paket kommt auf 63.990 Euro. Alle bieten 1.600 Kilogramm Anhängelast. Wermutstropfen: Schnellladen nur über Chademo-Anschluss. Interessant: In Europa ist Österreich der Mitsubishi-Markt mit 1,6 Prozent Marktanteil.