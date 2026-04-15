Nissan Juke 2027: Provokant wie immer

Posted by: Mag. Severin Karl

Wie gewohnt ist auch der erste vollelektrische Juke nichts für Jedermann. Der markante Crossover wird in Sunderland (UK) gebaut.

Was noch ein wenig nach Showcar aussieht, betitelt Nissan als nächste Generation des Juke. 2027 soll das vollelektrische Crossover-Modell auf die Straßen rollen.

15 Jahre Erfahrung

Wie der Nissan Leaf soll auch der Juke in Sunderland (UK) gebaut werden, wo die Japaner ihr Werk zum EV-Kompetenzzentrum „EV36Zero“ ausgebaut haben. Immerhin hat man eine 15-jährige Führungsrolle im Bereich der Elektromobilität, nachdem man mit dem ersten Leaf richtig früh dran war – auch wenn diese Rolle dazwischen nicht wirklich ausgebaut wurde.

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Der erste Juke wurde jedenfalls 2010 auf den Markt gebracht, er hat von Beginn an mit seinem Design polarisiert. Daran möchte man anschließen. Sozusagen: Hier der süße, rundliche Micra, dort der zerknitterte, edgy Juke. „Der Juke stand schon immer für ein gewagtes Design, das sich über Konventionen hinwegsetzt“, so Cliodhna Lyons, Region Vice President, Product, Services & Marketing Strategy bei Nissan AMIEO. „Mit der dritten Generation übertragen wir diesen Spirit in das Zeitalter der Elektromobilität. Als vollelektrisches Modell wird er uns dabei helfen, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen und gleichzeitig unser elektrifiziertes Modellprogramm zu erweitern.“

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Präsentiert wurde die mittlerweile dritte Generation des Juke in Japan im Rahmen des „Nissan Vision Events“ bei dem das Unternehmen die Produkt‑Roadmap und technologische Innovationen vorstellte.