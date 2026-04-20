Offen und herrlich: Renault R4 als Plein Sud

Posted by: Mag. Severin Karl

Das Stoff-Faltdach für den kleinen Elektro-Franzosen ist da! In Kombination mit der Linie Techno beginnt das Open-Air-Feeling ab 36.360 Euro.

Sehr charmant, so ein R4 E-Tech Electric. Um noch mehr an den urigen Vorgänger anzuknüpfen, ist das 4,14 Meter lange Elektroauto von Renault nun auch mit dem typischen Fetzendach'l erhältlich. Den Volksmund darf man dabei nicht zu ernst nehmen: Das Dach ist dicht und natürlich auch für den Winter tauglich.

Mehr Kopffreiheit vorn, weniger hinten

Mit dem schwarzen Stoffdach ändert sich auch der Look des R4 ein wenig. Nachdem es so groß wie möglich sein sollte, wurde die Öffnung so breit gestaltet, dass die Dachreling entfällt. Auch die Antenne musste ihren Platz woanders finden, sie ist nun in der Heckscheibe integriert. Wichtig: Die Kopffreiheit bleibt nahezu gleich, zum Glück wurde der R4 von Beginn an mit der Plein Sud genannten Variante im Hinterkopf konzipiert. Vorne findet man 80 Millimeter mehr Platz über dem Scheitel, hinten 40 Millimeter weniger.

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Fakten zur Dachvariante Plein Sud:

Partnerunternehmen von Renault: Webasto und Haartz

Innenverkleidung mit Geräuschdämmung und Abdichtung – keine Kompromisse beim Gewicht

Denn: Tragende Teile des Daches bestehen aus Kunststoff statt Metall

Deflektor bei offenem Dach – Fahrgeräusche werden gedämpft

Gesamtgewicht wurde reduziert, die Effizienz dadurch gesteigert

Dachöffnung: 92 Zentimeter in der Länge, 80 Zentimeter in der Breite

Das Dach lässt sich auf dreierlei Art öffnen: Moderne Menschen sprechen mit Reno, der KI im R4 und sagen dem Assistenten, dass er das Dach öffnen soll. Oldschool geht es mit einem Knopf beim Innenspiegel. Darüber hinaus steht ein Knopf am Schlüssel (eigtl.: Transponder) des Fahrzeugs bereit, der für Frischluft von oben sorgt.

Technisches Update beim R4 E-Tech Electric

Nicht nur das Dach ist neu, die Modellreihe bekam gleich ein paar Verbesserungen spendiert, wobei das Fahrerüberwachungssystem nicht bei jedem für glänzende Augen sorgt. Kann man ja abdrehen (bei jeder Fahrt erneut...). Viel wichtiger ist der neue Wasser-Wasser-Wärmetauscher, um die Batterieheizung zu optimieren, wodurch die Ladezeiten verkürzt werden. Vor allem bei extrem niedrigen Temperaturen (0 bis -20 Grad Celsius) macht sich das bemerkbar. 17 bis 33 Prozent Zeitersparnis sind möglich, sagt Renault. Je kälter, desto mehr!



Neu sind zudem Assistenten für Eco Driving (warnt vor Kurven, Hindernissen etc., damit der Fahrer früher vom Pedal geht) und für's Notbremsen bei Inaktivität des Fahrers sowie ein neuer Service für 2 GB Datenvolumen im Monat, um den täglichen Bedarf von Apps abzudecken.

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