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Polestar 4 bekommt SUV-Bruder mit Heckscheibe

Polestar

ELECTRIC WOW / 12.07.2026.

Polestar 4 bekommt SUV-Bruder mit Heckscheibe

Posted by: Mag. Severin Karl

Nach der Umbenennung des bisherigen Polestar 4 mit dem Namenszusatz Coupé, ist ab September auch die flexiblere SUV-Variante zu bestellen. Wird es einen Preisunterschied geben?

Eine erste Fahrt in einem Polestar 4 fällt nur für jene ohne Überraschungen aus, die voll verblechte Transporter gewohnt sind. Wie bei diesen fällt bei der 4,84 Meter langen Coupé-Limousine die Heckscheibe weg. Das seit 2023 in China und Südkorea gefertigte Modell wurde vor kurzem umbenannt: Polestar 4 Coupé heißt das Fahrzeug aus der Hand von Ex-Polestar-Designer Maximilian Missoni (der Österreicher arbeitet aktuell bei BMW) nun. Das schafft Platz für eine Erweiterung – sie ist ab 2. September zu bestellen.

>> Weiterlesen: Polestar 4 Long Range Dual Motor im Test

Auftritt Polestar 4 SUV

Mit SUV-Modellen lässt sich mehr lukrieren. Und so lässig der Polestar 4 in der coupéhaften Variante auch ist – Missoni betonte bei dessen Vorstellung, dass heutzutage eh keiner mehr hinten rausschaut; ein Kamerabild sorgt für den nötigen Rückblick –, viele Menschen bevorzugen dann doch ein klassischeres Layout. Polestar hat zugehört und legt nun mit dem Polestar 4 SUV nach. Noch sind kaum Bilder bekannt. Aber das, was man sieht, ist vielversprechend: Ein weit nach hinten gezogenes Panoramadach und die klassische Linie, die sich nach hinten gehend hochzieht. Kennt man auch von der Volvo-Schwester.

>> Weiterlesen: Dieser Polestar wird in der Slowakei gebaut – Polestar 7

Diese Fakten sind offiziell

Viel weiß man noch nicht zum neuen Modell, aber grundlegend wird es sowieso der aktuellen Coupé-Variante folgen. So überraschen die bekannten Daten nicht: 

  • 400-Volt-Architektur
  • Dual Motor: 544 PS 
  • Rear Motor: 630 Kilometer WLTP-Reichweite
  • Produktion in Busan/Südkorea
  • Bestellstart in Österreich am 2. September 

Was noch gar kein Thema ist: die Preisgestaltung. Wir sind gespannt, ob das coole Coupé als Imagemodell mehr kosten wird oder das praktischere SUV.

>> Weiterlesen: Dieser Polestar ruht bereits auf einer 800-Volt-Plattform

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