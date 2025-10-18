Renault 5 Turbo 3E: Erstmals in Action

AW LOGO
ELECTRIC WOW / 18.10.2025.

Posted by: Mag. Severin Karl

Öffentlich wurde der 555 PS starke Kleinwagen mit Kultcharakter vorab noch nie gefahren. Bei der Tour de Corse Historique war es soweit.

Vom 7. bis zum 11. Oktober fand die Tour de Corse Historique statt. Zwei Prototypen des Renault 5 Turbo 3E waren vor Ort, um sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu feiern. Denn mit einem Maxi 5 Turbo gewann Jean Ragnotti 1985 die als besonders kurvig bekannte Rallye. Rallye-Spezialist Julien Saunier bewegte das 555 PS starke Mini-Supercar auf einem abgesperrten Gelände im Hafen von Calvi und auf der Strecke der legendären Sonderprüfung Notre Dame de la Serra und Montegrosso.

Ein echtes Biest!

„Er hat wirklich alles, was man von einem Supersportwagen erwartet – er ist ein echtes Rallye-Biest“, so der Franzose im Anschluss. „Ich war begeistert von der Beschleunigung, die auch bei hoher Geschwindigkeit nicht nachlässt, der extrem kraftvollen und dennoch leicht zu dosierenden Bremsleistung und der Fähigkeit zu spektakulären, aber kontrollierten Drifts. Es hat so viel Spaß gemacht, ihn zu fahren, und so viele neue Fahreindrücke geweckt.“ In Erinnerung an den Ragnotti-R5 war das Fahrzeug in den Farben Rot-Blau-Weiß lackiert. Das andere Modell vor Ort kennen unsere Leser farblich bereits. Den Artikel Renault 5 Turbo 3E: Will haben, schnell! haben wir mit dem schwarz-gelb-weißen Fahrzeug bebildert. Und wer den Innenraum sehen will, klickt den Artikel Renault 5 Turbo 3E: Preise und Interieur an.

Es waren die ersten öffentlichen Fahrten mit dem streng limitierten E-Renault. Aufgelegt werden 1.980 nummerierte Exemplare.

