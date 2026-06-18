Rimac Nevera im Langstreckentest

Posted by: Mag. Severin Karl

2.700 Kilometer durch sieben Länder – und das war erst der Anfang. Der Brite Chris Brown nimmt die Reisetauglichkeit seines Rimac Nevera ernst.

Schon bei der Entwicklung des Rimac Nevera stand Reisetauglichkeit im Fokus. Der britische Tech-Unternehmer Chris Brown stellte dies auf dem Weg zur jährlichen Trailblazer Tour der Nevera-Community unter Beweis. Von Yorkshire nach Trogir/Kroatien fuhr er vollelektrisch auf einer viertägigen Route über 2.700 Kilometer durch sieben Länder, geladen wurde im Netz von Ionity. Brown zum Hyper GT: „Geräumig, leise und komfortabel.“

Endlich Zeit zum Nevera-Fahren

Brown verfolgt ein persönliches Eight Poles Projekt. Das sind Reisen zu den "acht Polen der Unzugänglichkeit" auf der Erde. Trogir gehört zwar nicht dazu, doch auf dem Weg wurden spezielle Umwege in Kauf genommen, um eigene "nationale Punkte der Unzugänglichkeit" zu besuchen – etwa in Belgien und Luxemburg. Brown: "Bei all meinen anderen Projekten hatte ich bisher längst nicht so viel Zeit, wie ich mir gewünscht hätte, um den Nevera zu fahren. Als dann die Einladung kam, das Team in Kroatien zu treffen, habe ich sofort die Gelegenheit ergriffen, ein paar tausend Kilometer am Steuer zu verbringen. Diese vier Tage haben erneut bestätigt, was ich bereits über den Nevera wusste: Er ist ein außergewöhnliches Fahrzeug."

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Exklusive Runde mit neun Nevera

Mit der Ankunft in Kroatien begann der Spaß aber erst richtig. Denn hier lag der Ausgangspunkt für die jährliche Rimac Trailblazer Tour, bei der sich Nevera-Besitzer treffen, um gemeinsam durch Kroatiens abwechslungsreiche Landschaft zu reisen. Ein großes Autotreffen also? Mitnichten, schließlich ist der Kundenkreis allein durch die knapp zwei Millionen Euro Kaufpreis etwas limitiert. Neun Nevera waren schließlich unterwegs – samt Finale im römischen Amphitheater von Pula.

Fun Fact

Wer einen Rimac Nevera besitzt, legt zwar viel Geld hin, hat aber eine Sorge weniger: Eine Partnerschaft mit Ionity garantiert acht Jahre lang unbegrenztes kostenfreies Laden in 24 europäischen Ländern.

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