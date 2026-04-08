BMW i7: Münchner kooperieren mit Rimac Technology

Posted by: Mag. Severin Karl

Die Technologien der neuen Klasse sollen auch im Topmodell von BMW landen. Um das volle Potenzial der Gen6 der eDrive Technologie auszuschöpfen, holen sich die Deutschen einen hochkarätigen Partner ins Boot.

Die 4695 Li-Ionen Rundzelle powert die BMW eDrive Technologie (Gen6), wie wir sie nicht zuletzt aus dem iX3, dem ersten Vertreter der Neuen Klasse kennen. Nun soll die Zelle, die sich unter anderem durch eine 20 Prozent höhere volumetrische Energiedichte im Vergleich zu den prismatischen Zellen der Gen5 auszeichnet, ihren Weg in das Spitzenmodell der Marke finden. Kooperationspartner für dieses Unterfangen ist Rimac Technology.

Bald ist der i7 in China zu sehen

Der BMW i7, der in zwei Wochen in Peking seine Weltpremiere feiert, soll so schneller laden können und eine größerere Reichweite als bisher bieten. "Schnell rollen wir die Technologien der Neuen Klasse in unser gesamtes Modellportfolio aus – selbstverständlich auch in unserer vollelektrischen Luxuslimousine. Die Entwicklungsteams beider Unternehmen haben eine maßgeschneiderte Lösung für den neuen BMW i7 entwickelt", meint Dr. Thomas Engelhardt, Senior VP Entwicklung Hochvoltspeicher und Laden der BMW Group. "Die hervorragende Zusammenarbeit mit Rimac Technology ist ein gutes Beispiel für europäische Innovationskraft."

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Produziert auf dem Rimac-Campus

Wenn es bei Rimac um Rekordzeiten geht, dann für gewöhnlich um Minuten, Sekunden und Hundertstel, die um eine Rennstrecke gedonnert wird. Nun berichtet Mate Rimac, Gründer und President der Rimac Group, CEO und CTO von Bugatti Rimac, etwas ganz anderes: "BMW ist seit jeher dafür bekannt, die Technik auf höchstem Niveau voranzutreiben, was diese Zusammenarbeit für uns besonders spannend macht. Gemeinsam haben wir in Rekordzeit ein Hochvolt-Batteriesystem entwickelt, das das volle Potenzial der neuen zylindrischen Zellen ausschöpft und deutliche Verbesserungen bei Energie, Reichweite und Ladeleistung bringt. Wir sind stolz darauf, dass dieses System nun auf unserem neuen Rimac-Campus in großem Maßstab produziert wird."

In Kürze

BMW eDrive Technologie (Gen6): Mehr Reichweite und schnelleres Laden als bei Gen5

Bisheriger Einsatz: BMW iX3 und BMW i3 – also die "Neue Klasse"

Weltpremiere des neuen BMW i7: 22. April auf der Auto China 2026 (Peking)

Rimac Technology: Tier-1-Zulieferer, zur Rimac Group gehörig

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