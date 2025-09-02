Smart bringt doch wieder ultrakompaktes Stadtauto

Posted by: Mag. Severin Karl

Ein Smart, wie er früher einmal war? Ein Ausblick auf das Modell #2 verrät: Mit einer Weltpremiere Ende 2026 soll das Portfolio nach unten erweitert werden. Europa gilt als Hauptmarkt für das Citycar.

Nein. Doch! Oh! Bei der Meldung zur Weltpremiere des neuen Smart #2 fühlen wir uns wie Louis de Funès in der vielzitierten Filmszene. Smart hatte sich doch gerade als Elektro-SUV-Hersteller etabliert – der #5 zum Beispiel ist mit richtig viel Nutzwert und Mega-Ladezeiten ein echter Gamechanger am Markt – und wollte von seiner Vergangenheit scheinbar nichts mehr wissen.

Ein Auto des A-Segments

Jetzt also die große Ankündigung: Wir bringen wieder ein Stadtauto und es wird ultrakompakt im A-Segment platziert. Wir bitten Sarah Lamboj, CEO Smart Österreich, zu Wort: „Wir freuen uns, den Smart #2 nun offiziell bestätigen zu können. Für viele von uns ist dieses Fahrzeug mehr als nur ein weiteres Produkt im Portfolio und es wird schon lange sehnlichst erwartet. Gerade Wien war maßgeblich vom Smart Fortwo geprägt – und ebenso soll der Smart #2 künftig das Stadtbild und die Mobilitätskultur in Österreichs größeren Städten mitgestalten. Der Smart #2 ist ein echter Meilenstein für unsere Marke und ergänzt perfekt unser vollelektrisches Portfolio.“



Interessant: Ausnahmsweise wird einmal Europa als Hauptmarkt genannt, man hat in China also die Bedürfnisse der alten Welt nicht vergessen.



