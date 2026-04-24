Subaru Uncharted startet mit Aktionspreisen

Posted by: Mag. Severin Karl

Bis zum 30. Juni 2026 heißt es bei Subaru: Runter mit den Uncharted-Preisen. Der Elektro-Neueinsteiger wird in Österreich in allen Linien um 3.410 Euro günstiger.

Den E-Outback sind wir kürzlich bereits gefahren, den Solterra kennen wir ebenso schon. Nun reicht Subaru einen E-Einsteiger nach, der in Österreich durch sein Package sehr gut ankommen könnte: Mit 4,54 Meter Außenlänge fällt er genau in die Kategorie SUV, die man sich gerne für die Familie vor die Tür stellt. Vor allem in Kombination mit Preisen ab 34.990 Euro.

Alle Preise, neue Linien

Dieser Preis ist auf jeden Fall bis zum 30. Juni 2026 gültig, danach startet der Uncharted bei 38.400 Euro – immer noch unter der magischen 40.000-Euro-Schwelle, bei der Herr und Frau Österreicher doch etwas länger abwägen müssen. Der Einsteiger heißt Kodama, hat 167 PS, Frontantrieb und eine 58-kWh-Batterie. Weiter geht es mit Hikari, wo bereits 77 kWh Kapazität im Akku schlummern und 224 PS auf ihren Einsatz warten. Statt 44.400 Euro kostet er aktuell 40.990 Euro. Typisch für Subaru will man auch abseits der Straße reüssieren können: Dafür steht der Allradler Nozomi bereit. Er liefert 343 PS, trägt die große Batterie im Bauch und kostet jetzt 45.990 Euro statt 49.400 Euro.

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Ausstattungen, Fakten

Natürlich beschreibt Subaru in einer Aussendung gerne die besten Ausstattungsmöglichkeiten, so sind etwa ein Premium-Soundsystem von Harman/Kardon und ein Panorama-Glasdach möglich. Das 4x4-Modell hat den X-Mode, die Grip-Control und eine elektronische Bergabfahrhilfe – alles Funktionen, die wir im E-Outback schon testen und für gut befinden konnten. 21 Zentimeter Bodenfreiheit kommen bei Outdoor-Liebhabern ebenso gut an.

Serienmäßig dabei sind auf jeden Fall:

7-Zoll-Kombiinstrument

14-Zoll-Touchscreen

Smartphone-Integration

22 kW AC-Ladegeschwindigkeit

150 kW DC-Ladegeschwindigkeit

Batterievorkonditionierung

In Österreich bereits bestellbar, die Auslieferungen sollen Ende Mai beginnen.

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