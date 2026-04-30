Test Mercedes CLA 250+: Der Kilometersammler

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit dem 4,72 Meter langen Mercedes CLA mit EQ Technologie lassen sich schnell gute Argumente für die Elektromobilität vorbringen. Wir sagen, wo noch ein bisschen Feinschliff nötig ist.

Weit über 700 Kilometer Reichweite sollen mit dem Mercedes CLA 250+ drin sein. Immerhin handelt es sich um den Kilometerfresser der Baureihe, den wir zum Test baten. Ja, nachdem beim entspannten Cruisen der Normverbrauch klar unterboten werden kann – wir erreichten 11,5 kWh –, sind derartige Werte im Bereich des Möglichen. Der Alltag hält aber auch eiligere Zeiten parat und hin und wieder geht es dann doch auf die Autobahn (flott unterwegs: 17,5 kWh).

Das perfekte Alltags-Elektroauto?

Unterm Strich kamen wir auf etwa 15,5 kWh, was rund 550 Kilometer Autarkie mit einer Ladung der 85-kWh-Batterie bedeutet. Ein Halt an der DC-Ladesäule führt kaum zu Zeitverlust, die 320 kW Peak-Ladeleistung sorgen für eine rasche Weiterfahrt. Fahrwerk und Lenkgefühl bilden eine schöne Einheit, man fühlt immer, was passiert und er führt stets aus, was man möchte. So wirkt der Mercedes CLA schnell wie das perfekte Elektroauto für den Alltag.

Mehr Platz hat der Shooting Brake

Doch es gibt auch Faktoren zu kritisieren: Zwar ist der vordere Kofferraum groß und gut abgedichtet, für 4,72 Meter Fahrzeuglänge ist der hintere Kofferraum jedoch klein und mit einem etwas zerklüfteten Zugang versehen. So schielen wir lieber Richtung CLA Shooting Brake. Bei dem später folgenden Modell ist Mercedes auch zurückgerudert, was die Flut an Touch-Tasten auf dem Lenkrad angeht. Bei der Limousine braucht es feinfühlige Finger, in stressigen Situationen bedient man den Tempomaten lieber nicht.

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Fast schon zu starke Verzögerung

Grundsätzlich sollten drei Rekuperationsstufen reichen. One-Pedal-Drive wurde hier aber mit einem Notfallhalteassistenten verwechselt – so stark verzögert das Fahrzeug, wenn man vom Pedal geht. Das muss man mögen. Beim freien Rollen bei null Rekuperation lassen sich viele Kilometer „sammeln“.

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