Mercedes GLC: Start unter 72.500 Euro

Keine Rede von "EQ Technology", dafür optional mit dem größten MBUX Hyperscreen ever und von The Vegan Society zertifiziertem Innenraum.

Interessant: Wenn der österreichische Importeur den Startpreis des neuen, vollelektrischen Mercedes GLC aussendet, dann ist an keiner Stelle von "EQ Technology" oder "EQ Technologie" die Rede, wie sie es etwa bei der G-Klasse oder dem CLA (siehe etwa Mercedes präsentiert CLA auch als Elektroauto) gemacht haben. Von der E-Nomenklatur hat man sich – zumindest bei neuen Modellen – ebenso bereits verabschiedet. EQA, EQB und Co stehen dennoch noch mit diesen Namen zum Konfigurieren bereit. Lenken wir aber nicht länger ab, Vorhang auf für den GLC mit dem beeindruckenden Grilldesign, das künftig wohl öfter aus Deutschland zu uns kommen wird.

303 Kilometer in zehn Minuten

Der soeben gestartete Vorverkauf preist den elektrischen GLC bei einem Listenpreis ab 72.450 Euro ein, womit er ein Stückchen über der Neuen Klasse von BMW liegt. Der künftige iX3 beginnt bereits unter 70.000 Euro. Wichtig ist dem Importeur jedoch die Betonung, dass E-Antrieb und Verbrenner-Pendants "preislich vergleichbar" sind. Gestartet wird mit dem GLC 400 4Matic, der 490 PS leistet und insgesamt 714 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Für viele mittlerweile wichtiger: In nur zehn Minuten ist Strom für 303 Kilometer nachgeladen – 800-Volt-Technologie sei Dank. Punkto Verbrauch stellt man hervorragende 14,9 kWh als "möglichen Spitzenwert" in Aussicht. "Bis 18,9 kWh" lässt die Aussendung durchblicken. Da lassen wir uns gern überraschen, wo wir im Alltag dann tatsächlich landen. Apropos Alltag, hier gibt es eine schöne Entwiklung bei Mercedes: Wie beim CLA hat man bei einem von Start weg (auch) als Elektroauto konzipierten Fahrzeug an einen Frunk gedacht. Und an was für einen: 128 Liter sollen sich unter der vorderen Haube ausgehen. Ein schöner Zusatz zu den 570 bis 1.740 Liter Kofferraum. Dazu kommen mehr Beinfreiheit (47 Millimeter) und Kopffreiheit (17 Millimeter) im Fond und auch vorne genießt man mehr Platz: 13 Millimeter mehr Beinfreiheit und ebenso 17 Millimeter mehr Luft überm Scheitel.



Coole Aspekte des Neuen: Mit dem 99,3 Zentimeter großen MBUX Hyperscreen kann optional der größte Bildschirm ever in einem Mercedes-Benz dazu bestellt werden. Und auch an jene, die bewusst auf Tierleid verzichten wollen, wurde gedacht: Ein von The Vegan Society zertifizierter Innenraum ist als Paket bestellbar. Eine derartige Zertifizierung ist ein First in der Automobilindustrie! Bisher musste man den Versprechen der Hersteller glauben. Luftfederung, Hinterachslenkung, tolle technische Details, natürlich Unmengen an Assistenten: All das muss man bei einem modernen Auto mit Stern vorn dran nicht mehr besprechen, wir kennen es. Natürlich wissen wir auch, dass vieles extra angekreuzt werden muss. Regelmäßige Over-the-Air-Updates kümmern sich darum, dass der vollelektrische GLC auch modern bleibt. Bezüglich Laden verspricht Mercedes ein intuitives Erlebnis, nachdem als Innovation eine integrierte Reservierungsfunktion in MB.Charge Public dabei ist. Ebenso neu: Die Ambientebeleuchtung illuminiert auch den Sternenhimmel des Sky Control Panoramadachs. Natürlich gibt es coole Extras mit AMG-Logo, für all jene, die auch beim Elektroauto nicht auf den gewissen Sportkick verzichten wollen.