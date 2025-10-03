ELECTRIC WOW / 03.10.2025.
Video: Premiere der Alpine A390 in Wien
Posted by: Mag. Severin Karl
Vom 3. bis zum 5. Oktober wird zum Design District in der Wiener Hofburg gerufen. Von teuren Möbeln bis zur extrem hochwertigen Kaffeemaschine ist hier alles zu finden, was das Auge erfreut. Natürlich sind auch einige Importeure mit ihren Autos vor Ort, teilweise im Glaskubus vor der Hofburg ausgestellt, teilweise auch für Probefahrten bereitgestellt. Alpine hat die Gelegenheit genutzt, Österreich-Premiere zu feiern: Gemeinsam mit Ferdinand Habsburg wurde das Tuch von der Alpine A390 gezogen. Mehr dazu seht ihr im Video:
Von unserer Seite auf jeden Fall Gratulation an Ferdinand Habsburg: Ende September erzielte der Österreicher beim 100. Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Fuji gemeinsam mit seinen Teamkollegen den ersten Sieg für Alpine!