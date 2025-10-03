AW LOGO
Video: Premiere der Alpine A390 in Wien

Mag. Severin Karl

ELECTRIC WOW / 03.10.2025.

Video: Premiere der Alpine A390 in Wien

Posted by: Mag. Severin Karl

Gemeinsam mit Markenbotschafter Ferdinand Habsburg – er hat gerade das 6-Stunden-Rennen in Fuji gewonnen – wurde die Alpine A390 präsentiert. Die Österreich-Premiere des vollelektrischen Crossover-Sportwagens!

Vom 3. bis zum 5. Oktober wird zum Design District in der Wiener Hofburg gerufen. Von teuren Möbeln bis zur extrem hochwertigen Kaffeemaschine ist hier alles zu finden, was das Auge erfreut. Natürlich sind auch einige Importeure mit ihren Autos vor Ort, teilweise im Glaskubus vor der Hofburg ausgestellt, teilweise auch für Probefahrten bereitgestellt. Alpine hat die Gelegenheit genutzt, Österreich-Premiere zu feiern: Gemeinsam mit Ferdinand Habsburg wurde das Tuch von der Alpine A390 gezogen. Mehr dazu seht ihr im Video:

YouTube-Short zur Alpine A390

Von unserer Seite auf jeden Fall Gratulation an Ferdinand Habsburg: Ende September erzielte der Österreicher beim 100. Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Fuji gemeinsam mit seinen Teamkollegen den ersten Sieg für Alpine!

Neue Tests

ELECTRIC WOW / 22.09.2025.

Test: Opel Grandland Electric

Die zweite Generation des Grandland rollt einem auf der Straße optisch deutlich eleganter und technisch vielseitiger entgegen. Und vor allem leise, da erstmals vollelektrisch.

ELECTRIC WOW / 20.09.2025.

Test: Im Puma fahren Frösche mit

Für eine Conversion – ein Verbrenner wurde zum Elektroauto – steht der Ford Puma Gen-E bestens da. Für die Klasse gibt es viel Reichweite! Nur die Körperhaltung leidet unter der Batterie.

ELECTRIC WOW / 30.08.2025.

Renault R4 im Test: Der Charme vergangener Zeiten

Nur wer eine spannende Geschichte aufweist, kann diese in der Jetztzeit neu aufgeladen erzählen – so wie Renault es gerade mit seinen Kultautos macht.
A&W Verlag GmbH

© 2025 electric WOW All Rights Reserved.

AW LOGO