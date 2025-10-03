Video: Premiere der Alpine A390 in Wien

Posted by: Mag. Severin Karl

Gemeinsam mit Markenbotschafter Ferdinand Habsburg – er hat gerade das 6-Stunden-Rennen in Fuji gewonnen – wurde die Alpine A390 präsentiert. Die Österreich-Premiere des vollelektrischen Crossover-Sportwagens!

Vom 3. bis zum 5. Oktober wird zum Design District in der Wiener Hofburg gerufen. Von teuren Möbeln bis zur extrem hochwertigen Kaffeemaschine ist hier alles zu finden, was das Auge erfreut. Natürlich sind auch einige Importeure mit ihren Autos vor Ort, teilweise im Glaskubus vor der Hofburg ausgestellt, teilweise auch für Probefahrten bereitgestellt. Alpine hat die Gelegenheit genutzt, Österreich-Premiere zu feiern: Gemeinsam mit Ferdinand Habsburg wurde das Tuch von der Alpine A390 gezogen. Mehr dazu seht ihr im Video:

YouTube-Short zur Alpine A390

Von unserer Seite auf jeden Fall Gratulation an Ferdinand Habsburg: Ende September erzielte der Österreicher beim 100. Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Fuji gemeinsam mit seinen Teamkollegen den ersten Sieg für Alpine!