Vollelektrischer Aston Martin DB6 im Anflug!

Posted by: Mag. Severin Karl

Nach dem 1920er-Jahre-Rolls-Royce von Hollywood-Star Jason Momoa hat sich Electrogenic nun dem Aston Martin DB6 von Comedian Jimmy Carr gewidmet.

Kennt ihr Jimmy Carr? Der britisch-irische Komiker hat vier DVDs mit seinen Programmen und nicht zuletzt ein Netflix-Special herausgebracht. Er dürfte aber vor allem autoaffin sein und bei seinen Vorlieben im eigenen Land bleiben. Ein Aston Martin DB6 hat es ihm angetan und wie Hollywood-Schauspieler Jason Momoa hat er sich an Electrogenic gewandt, damit der Klassiker künftig nur noch surrt, statt laute Töne zu spucken. Macht er ja schließlich selber.

Bis 280 PS wären möglich

200 PS (310 Nm) reichen für schöne Sprints in etwa 6,5 Sekunden auf 100 km/h und 145 km/h Topspeed im DB6 von 1967. Electrogenic hätte aber durchaus mehr Power in petto. Man spricht von 280 PS und 450 Nm Drehmoment, die möglich wären. Die Batterie taugt für 240 tatsächliche Kilometer und ist schnellladefähig (100 kW müssen reichen). An der Wallbox zuzelt der hübsche Brite mit 6,6 kW. Jeder Umbau ist komplett reversibel, versichert das Unternehmen aus Oxford, um Gralshütern des Automobilbaus zuvorzukommen.



Wer sich dafür interessiert: Electrogenic bietet einen "Plug & Play" Kit für bestimmte Klassiker an, darunter urige Land Rover Defender, klassische Porsche 911, Jaguar E-Type und DeLorean DMC-12.