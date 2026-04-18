Wiener Elektro Tage 2026: Terminverschiebung

Posted by: Mag. Severin Karl

Der klassische September-Termin fiel dem Zirkus zum Opfer. Nun gibt es Ende Mai die geballte Elektro-Information auf dem Wiener Rathausplatz.

Wer im September auf den Wiener Rathausplatz pilgert und wie gewohnt die geballte Ladung Elektroautos erwartet, wird sich wundern, denn er landet im Circus Roncalli. Die Wiener Elektro Tage haben umgesattelt und finden nun vom 29. bis zum 31. Mai statt.

Mehr als Autos …

Thomas Beran, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den Schulterschluss von Fahrzeugherstellern, Service-Anbietern, Infrastruktur-Schaffenden und der Wiener Stadt-Regierung, um die elektrische Transformation nachhaltig voranzutreiben.“ Damit deutet er an, was sich bereits in den letzten Jahren etabliert hat: Natürlich stehen die Autos im Fokus und sind das bevorzugte Fotomotiv, wenn über die Veranstaltung berichtet wird. Aber gerade das ganze Drumherum macht die Elektromobilität aus. Unter den Ausstellern, die heuer dabei sind, findet man etwa die Ladelösungen von ÖAMTC ePower, Moon Power oder Wien Energie, auch die Porsche Bank und AutoScout24 sind mit einem Stand vertreten.

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… denn hier spielt die Musik

Auch in diesem Jahr sollen über 60 Pkw- und Nutzfahrzeug-Modelle von (derzeit bestätigt) 19 Ausstellern ihren Weg auf den Wiener Rathausplatz finden. Um das Thema Elektromobilität noch breiter darzustellen sind seit 2025 auch Plug-in-Hybridmodelle mit dabei. Österreich-Premieren unterstreichen den Stellenwert des etablierten Events. Zur Markenvielfalt: Audi, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng sind – in alphabetischer Reihenfolge – dabei.



Bei den Wiener Elektro Tagen 2026 finden die Besucher zudem umfangreiche Beratung sowie ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – vielfältige Kulinarik inklusive. Am Freitag und am Samstag laufen die Ausstellungen von 11 bis 19 Uhr, im Anschluss sind bis 21 Uhr Musik-Acts auf der Bühne zu sehen. Am Sonntag haben die Wiener Elektro Tage, einschließlich Musik-Darbietungen, bis 18 Uhr geöffnet.

Detaillierte Infos gibt es unter www.wiener-elektrotage.at

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2026: