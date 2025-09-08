Wiener Elektro Tage: Herbstliche Highlights

Posted by: Mag. Severin Karl

Wenn zu den Wiener Elektro Tagen gerufen wird, polieren die Aussteller schon einmal ihre Fahrzeuge und klären, welche Premiere beim Publikum in der Hauptstadt am besten ankommt. Nicht vergessen: Das Event findet vom 25. bis zum 28. September wieder am Rathausplatz statt.

Ein gut gefüllter Rathausplatz erwartet die Besucher bei den Wiener Elektro Tagen, die Ende September wieder voll in die Welt der Mobilität mit Stecker eintauchen können. Veranstalter Thomas Beran, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative GmbH, spricht von rund 60 Autos, die dazu einladen, in Ruhe zu gustieren.

Teils Probefahrten möglich

Mehr denn je ist heuer Vielfalt garantiert, denn das Konzept wurde um Plug-in-Hybride erweitert. Schließlich sind mittlerweile teils über 100 Kilometer E-Reichweite mit dem Kürzel PHEV möglich. Sogar bei den Österreich-Premieren ist mit dem Ford Ranger Plug-in-Hybrid ein Teilzeitstromer zu finden. Welche Highlights die Liste sond noch bietet: Citroën C5 Aircross, Jeep Compass Elektro, Leapmotor B10, Lexus RZ 550e, Mazda6e, Toyota bZ4X und Urban Cruiser. Bei den ganz Kleinen finden sich der Microlino Spiaggina und der Opel Rocks-e. Mit Abarth, Alfa, Audi, Cupra, DS, Fiat, Maxus, Mercedes, Peugeot, Porsche, Skoda und VW gibt es zahlreiche weitere Aussteller. Was zuletzt sehr gut beim Publikum angekommen ist: Viele Modelle stehen nicht nur hübsch angerichtet zum Betrachten vor Ort, sondern lassen sich auch auf Probefahrten kennenlernen.

Samstag bester Familientag

Das größte Event zur Elektromobilität ist – bei freiem Eintritt – für die ganze Familie geeignet, denn neben den Präsentationen und der Beratung zu den Autos, finden sich eine Menge Unterhaltung mit Bands und DJ sowie reichlich Gastroangebote. Samstag ist definitiv der beste Familientag mit „ORF Kids“. Die Öffnungszeiten lauten: Donnerstag bis Samstag jeweils 11:00 bis 21:00 Uhr, Sonntag 11:00 bis 18:00 Uhr.