Cupra Raval: Weltpremiere in Wien

Posted by: Mag. Severin Karl

2026 möchte Cupra in Österreich 35 Prozent BEV-Anteil erreichen. Mit dem Raval als Angebot im A0-Segment rückt dieses Ziel in Reichweite. Bericht samt Video aus der Cupra City Garage in Wien – die Weltpremiere ließ sich auch Andrea Schlager nicht entgehen.

Schon Ende März waren die Reservierungen für den Cupra Raval geöffnet. Überraschend für den Importeur: Mit 150 Vorbestellungen erreichte man einen noch nie dagewesenen Rekord. Immerhin entscheiden sich hier Fans für ein Fahrzeug, dass sie noch nie zuvor gesehen haben. Am 9. April dann die Enthüllung in der Cupra City Garage in der Bunsehsauptstadt. Besagte Fans konnten sich nun in einem eigenen Slot ein Bild vom Wunschauto machen, denn bei der Reservierung war ein Hotelgutschein für Wien dabei.

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Weg mit dem Tuch!

Nach einer Einleitung von Markenleiter Timo Sommerauer wurde der kleine Katalane dann enthüllt. Und die Formensprache, die man bereits unter dem bisherigen Camouflage-Look erahnen konnte, konnte genau inspiziert werden. Für uns ist der Raval die kondensierte Essenz der Markenwerte: Die gesamte Dynamik, die Cupra ausmacht, findet hier auf 4.046 Millimetern Platz. Beim ausgestellten VZ samt Sportsitzen mit richtig lässigem Bezug. Wie vielen E-Kleinwagen fehlt auch dem Katalanen ein Frunk, Schönheit muss in dem Fall ein wenig leiden. Dafür passt die Qualität auch im Interieur, am Lenkrad finden sich echte Tasten und die typischen Bediensatelliten, etwa für den Cupra-Modus.

>> Weiterschauen: Kurzvideo von der Weltpremiere in Wien

Praxis-Argument: 1.200 Kilogramm Anhängelast

Wie man im Video sieht, ließ sich auch Markenbotschafterin Andrea Schlager – vielen als Sportmoderatorin (Formel 1!) bekannt – das kleinste Modell der Marke nicht entgehen. Sommerauer betonte die Wichtigkeit des Modells für die Ziele der Marke in Österreich. Denn mit dem Angebot im wichtigen A0-Segment möchte man heuer 35 Prozent BEV-Anteil erreichen. Im Volljahr 2027 möchte man rund 3.000 Exemplare des Raval in Österreich absetzen. Wichtige Faktoren für den Erfolg: Der Raval schaut nicht nur schnittig aus, er ist auch überaus praktisch. Hierzulande zählen etwa die maximal 1.200 Kilogramm Anhängelast – was bei bisherigen E-Kleinwagen meist nicht zu erreichen war. Auch die Zukunftssicherheit mit der Bidi-Tauglichkeit (bidirektionales Laden) ist ein starkes Argument. Während von den bisherigen Cupra-Modellen meist die Topversionen gewählt werden, sieht Sommerauer hier eine Trendwende: In diesem preissensiblen Segment werden sich die Österreicher wohl eher für die gemäßigteren Varianten mit der kleinen Batterie und 135 PS entscheiden.

Marktstart mit der 55-kWh-Batterie

Also zuerst Endurance (210 PS, 448 km Reichweite) und VZ (226 PS, 394 km Reichweite)

Endurance ab 34.900 Euro, VZ ab 39.400 Euro (Listenpreise, es gibt Prämien und Boni)

Herbst 2026: Marktstart Plus mit 38,5-kWh-Batterie (135 PS, 323 km Reichweite)

Ende 2026: Marktstart Base mit 38,5-kWh-Batterie (115 PS, 318 km Reichweite)

Plus ab 30.400 Euro, Base ab 25.900 Euro (Listenpreise, es gibt teilweise Prämien und Boni)

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