E-Motorräder: News von Livewire und HMW Mobility

Posted by: Mag. Severin Karl

Der Markt der vollelektrischen Zweiräder bekommt Zuwachs. Wir stellen die Modelle von Livewire und HMW Mobility – mit starkem Österreich-Bezug! – vor.

Livewire: Trailhupfen trifft Schnellladen

2026 steht die Expansion im Fokus von LiveWire, was die US-Amerikaner nicht zuletzt durch die Auffächerung auf weitere Segmente unterstreichen. Der Einstieg in die Welt der Harley-Davidson-Marke beginnt bald mit der S4 Honcho, die als Street mit dem A1-Führerschein gefahren werden kann. Auch ein Trail-Modell (nur für Offroad, kein Führerschein nötig) steht bereit. Unter dem Topmodell LiveWire One positioniert ist die S2-Baureihe, die mit der Alpinista Corsa künftig um eine besonders sportliche Variante erweitert wird. BST Twin-Tek-Räder, Öhlins-Fahrwerk, Billet-Gabelbrücken und -Carbonteile sprechen eine deutliche Sprache. Man kann sich die Corsa auch als Ausblick für künftige Performance-Modelle vorstellen. Doch nicht alle Neuheiten zielen nur auf die Dynamik auf der Straße ab: Erstmals wird DC-Schnellladetechnologie integriert. Die 10-kWh-Batterie wird so bereits in zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent SoC gebracht.



Ungewöhnlich für ein Unternehmen wie LiveWire: Mit dem S2 Maxi-Scooter soll der Einstieg ins Rollersegment gewagt werden, wobei man sich stark auf den taiwanesischen Kooperationspartner Kymco verlässt. Der S2-Antriebsstrang wird hier mit dem Komfort eines großen Rollers kombiniert.

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HMW Mobility: Mal so, mal so

Halleiner Motorenwerke – ein klingender Name. In den 1950er-Jahren soll es sich um das größte Industrieunternehmen im Land Salzburg gehandelt haben. Großer Zeitsprung zu heute: HMW Mobility macht sich an eine Wiederbelebung, was sich in hübschen Café Racern im Oldschool-Look niederschlägt. Doch der Neuzeit will man sich nicht verschließen, daher gibt es auch Modelle der Electrics-Schiene. Oben sieht man ConnE, die 120 Kilometer Reichweite schafft und 105 km/h läuft, unten den Terrain-tauglichen FoxE. Die Straßenversion davon schafft 45 km/h und 70 Kilometer. 5.199 Euro gilt als einheitlicher Einstiegspreis bei den Elektromodellen.

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