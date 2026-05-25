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E-Motorräder: News von Livewire und HMW Mobility

Livewire

Livewire S2 Alpinista Corsa

ELECTRIC WOW / 25.05.2026.

E-Motorräder: News von Livewire und HMW Mobility

Posted by: Mag. Severin Karl

Der Markt der vollelektrischen Zweiräder bekommt Zuwachs. Wir stellen die Modelle von Livewire und HMW Mobility – mit starkem Österreich-Bezug! – vor.

Livewire: Trailhupfen trifft Schnellladen

2026 steht die Expansion im Fokus von LiveWire, was die US-Amerikaner nicht zuletzt durch die Auffächerung auf weitere Segmente unterstreichen. Der Einstieg in die Welt der Harley-Davidson-Marke beginnt bald mit der S4 Honcho, die als Street mit dem A1-Führerschein gefahren werden kann. Auch ein Trail-Modell (nur für Offroad, kein Führerschein nötig) steht bereit. Unter dem Topmodell LiveWire One positioniert ist die S2-Baureihe, die mit der Alpinista Corsa künftig um eine besonders sportliche Variante erweitert wird. BST Twin-Tek-Räder, Öhlins-Fahrwerk, Billet-Gabelbrücken und -Carbonteile sprechen eine deutliche Sprache. Man kann sich die Corsa auch als Ausblick für künftige Performance-Modelle vorstellen. Doch nicht alle Neuheiten zielen nur auf die Dynamik auf der Straße ab: Erstmals wird DC-Schnellladetechnologie integriert. Die 10-kWh-Batterie wird so bereits in zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent SoC gebracht.

Ungewöhnlich für ein Unternehmen wie LiveWire: Mit dem S2 Maxi-Scooter soll der Einstieg ins Rollersegment gewagt werden, wobei man sich stark auf den taiwanesischen Kooperationspartner Kymco verlässt. Der S2-Antriebsstrang wird hier mit dem Komfort eines großen Rollers kombiniert. 

>> Weiterlesen: Verge Motorcycles – doppelte Reichweite mit Feststoffbatterie

HMW Mobility: Mal so, mal so

Halleiner Motorenwerke – ein klingender Name. In den 1950er-Jahren soll es sich um das größte Industrieunternehmen im Land Salzburg gehandelt haben. Großer Zeitsprung zu heute: HMW Mobility macht sich an eine Wiederbelebung, was sich in hübschen Café Racern im Oldschool-Look niederschlägt. Doch der Neuzeit will man sich nicht verschließen, daher gibt es auch Modelle der Electrics-Schiene. Oben sieht man ConnE, die 120 Kilometer Reichweite schafft und 105 km/h läuft, unten den Terrain-tauglichen FoxE. Die Straßenversion davon schafft 45 km/h und 70 Kilometer. 5.199 Euro gilt als einheitlicher Einstiegspreis bei den Elektromodellen.

>> Weiterlesen: Elektromotorräder 2026 – Good Vibrations

Unsere Takes:

  • Elektromotorräder werden immer alltagstauglicher und passen sich unterschiedlichen Lebensbereichen an
  • Auch im Motorradbereich werden neue Marken wiederbelebt (siehe etwa MG Motor bei den Autos). Schade nur, dass lediglich die Benzinmodelle von HMW Mobility diesen gewissen Retrotouch haben. 

Livewire

Livewire S4 Honcho Street

HMW Mobility

HMW Mobility FoxE

HMW Mobility

HMW Mobility ConnE

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