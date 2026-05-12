Leapmotor B05: Kompaktstromer startet unter 27.000 Euro

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit 4,43 Meter Länge und 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h klingt dieser Chinese fast nach Hot Hatch. Dabei gibt er sich recht brav und fast schon luxuriös.

Leapmotor baut aus. Die Stellantis-Marke, die sich vor allem mit ihren SUV-Modellen C10 und B10 einen Ruf aufgebaut hat, kommt mit dem vollelektrischen B05 ins Kompaktsegment. Mit einem Listenpreis ab 26.990 Euro für den Life Pro (derzeit gibt es auch Aktionen) unterbietet er E-Modelle wie etwa einen VW ID.3 deutlich. Fast schon normal bei chinesischen Marken: Es gibt statt langer Aufpreislisten einfach zwei Modellvarianten. Die Topversion Design Pro Max kommt auf einen Ab-Preis von 30.990 Euro.

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Zwischen Chillen und Transportieren

Auf einer Außenlänge von 4,43 Metern werden cleanes Design und je nach Version Batterien zu 56,2 oder 67,1 kWh untergebracht. Life Pro kommt mit der kleinen Batterie 401 Kilometer weit (nach WLTP), bei Design Pro Max und der großen Batterie sind es 482 Kilometer. Schon die Basis sprintet flott (7,5 Sekunden), die teurere Version wird mit 6,7 Sekunden auf 100 km/h fast zum Hot Hatch. Praktisch ist der B05 natürlich auch, 345 bis 1.400 Liter Kofferraum passen gut ins Segment. Nachdem sich die hinteren Sitzlehnen um 27 Grad verstellen lassen, kann man zwischen Chillen und einfacherem Transportieren wählen.

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16 Minuten mit Start bei 30 Prozent

Beim Schnellladen halten sich die Chinesen immer gerne etwas bedeckt, bzw. bemühen sie sich um geschickte Formulierungen. Bis 174 kW Gleichstrom scheinen für das Topmodell zu gelten, im Datenblatt gibt es keine konkreten Angaben. Bei der Ladezeit sind nur Zeiten von 30 bis 80 Prozent SoC angegeben, hier ähneln sich die beiden Batterien: Etwa 16 Minuten sollen am DC-Charger bei der 56,2-kWh-Batterie vergehen, 18 Minuten sind es bei der 67,1-kWh-Batterie. Daheim an der Wallbox reichen 11 kW, eine 22-kW-Option gibt es nicht.

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Ausstattungunterschiede

Dass im Cockpit Screens dominieren, überrascht nicht, beim Touchscreen beträgt die Größe 14,6 Zoll, das Fahrerdisplay misst 8,8 Zoll. Klimaautomatik, Online-Navi, Sprachsteuerung, OTA-Updates, beheizbare Außenspiegel samt Memory-Funktion, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, 360-Grad-Kamera, Wärmepumpentechnologie, Vehicle-to-Load-Funktion und Co: Was sich wie die Features eines Luxusmodells liest, ist die Serienausstattung des Basis-B05. Bei dem genannten Aufpreis der Design-Version kommen noch weitere Goodies hinzu. Um 4000 Euro mehr wird der Innenraum durch ein Panoramaglasdach lichtdurchflutet, die Ambientebeleuchtung treibt ihr buntes Spiel in 64 Farben, die elektrisch verstellvaren Vordersitze können sowohl beheizt als auch belüftet werden und der Fahrer greift bei Bedarf auf ein beheiztes Lenlrad. Spezielle Silikonledersitze sind ebenso dabei wie eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern in der zweiten Reihe, getönte Scheiben hinten und die durchgehende Leuchteneinheit hinten. Alle Extras müssen wir hier nicht nennen, doch das Surround-Soundsystem mit 12 Lautsprechern macht für uns die Wahl für das Topmodell Design einfach.

Preise und Daten

B05 Life Pro 56,2 kWh 26.990 Euro Reichweite | Ladedauer 30-80 % 401 km ca. 16 min B05 Design Pro Max 67,1 kWh 30.990 Euro Reichweite | Ladedauer 30-80 % 482 km ca. 18 min



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