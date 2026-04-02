Mazda CX-6e: Vorverkauf startet unter 47.000 Euro

Posted by: Mag. Severin Karl

Seit der Limousine 6e wird die Elektro-Zukunft von Mazda erkennbar. Nun wird das SUV CX-6e nachgereicht, es kommt im Sommer nach Österreich. Bestellbar ist es bereits.

Mazda und die Elektromobilität, eine Liebesgeschichte mit ruppigem Anfang. Zuerst wollte man nicht so recht umsteigen, hielt sich lange zurück. Dann brachte man den leicht überdrehten MX-30 (gegenläufig angeschlagene Türen!) auf den Markt. Und reichte später eine Variante mit Range Extender nach. Seite dem 6e gibt es eine konsequente Linie, die mit dem CX-6e fortgesetzt wird. Der Vorverkauf ist eröffnet!

Zwei in einem Jahr

„Wir freuen uns, nach dem Launch des Mazda6e, unserer jüngsten vollelektrischen Limousine, mit dem neuen Elektro-Crossover Mazda CX-6e nun bereits den zweiten vollelektrischen Neuzugang innerhalb eines Jahres präsentieren zu können“, sagt Christian Heider. „Mit beiden neuen Elektromodellen, Mazda CX-6e und Mazda6e wollen wir verstärkt Neukunden ansprechen und mittelfristig den Elektroanteil in unserem Modellmix deutlich erhöhen“, so der Geschäftsführer von Mazda Austria.

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Was sagen die Zahlen?

Die Daten sind vielversprechend, vor allem, wenn man den CX-6e einmal vor sich hat – wir konnten ihn auf der Brüssel Motorshow Anfang des Jahres bereits begutachten.

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>> Kurzvideo: Highlights der Brüssel Motorshow inkl. Mazda CX-6e

Batteriekapazität: 78 kWh

Reichweite (WLTP): 484 Kilometer

DC-Ladeleistung: 195 kW

Ladezeit (10–80 %): 24 Minuten

Und die Ausstattung?

Wie mit dem 6e vorgezeigt, ist Mazda bei seinen Elektromodellen stark in Richtung Luxus und Wohlfühloase unterwegs. Die Features an Bord sind von Beginn an reichhaltig. Hier die Highlights der Basis namens Takumi:

Head-up-Display

360-Grad-Umgebungsmonitor

26-Zoll-Touchscreen

Panoramaglasdach

Sitzheizung & beheizbares Lenkrad

Soundsystem mit 23 Lautsprechern

Sitzbezüge in Leder (schwarz bzw. weiß)

Bei Takumi Plus sind dann noch Goodies wie die Zweizonen-Klimaautomatik, zweifarbige Ledersitzbezüge (Violett/Weiß) und digitale Außenspiegel an Bord.

Im Sommer kommt der Mazda CX-6e nach Österreich, der Importeur nennt einen Basispreis von 46.990 Euro.

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