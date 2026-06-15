Serienproduktion des Mercedes VLE im Nordwesten Spaniens gestartet

Posted by: Mag. Severin Karl

Der neue Elektro-Van kommt aus dem Herzen des Baskenlandes zu uns. Es handelt sich um das erste Serienfahrzeug auf Basis der neuen Van‑Architektur. Mehr als 700 Kilometer Reichweite sind möglich.

Bereites mehr als 70 Jahre besteht das Werk Vitoria als Produktionsstandort der Automobilwirtschaft. Zuerst fertigte hier im Baskenland die Auto Union ihre Fahrzeuge, 1981 übernahm die damalige Daimler-Benz AG. 2025 wurden hier bereits die ersten Vorserienfahrzeuge des neuen vollelektrischen Mercedes-Benz VLE gefertigt. Nun ging es an den Start der Serienproduktion des wichtigen Modells, mit dem die Transformation am Standort vorangetrieben werden soll.

Grundlage für das Van-Portfolio

Thomas Klein, Leiter Mercedes‑Benz Vans, und Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes‑Benz Group AG, ließen sich die Feier nicht entgehen und mit Jordi Hereu, Minister für Industrie und Tourismus von Spanien, sowie Imanol Pradales, amtierender Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Baskenland, war auch die Politik anwesend. Erstmals wird nun ein Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten, modularen und skalierbaren Van‑Architektur, in Vitoria in Serie gefertigt. Es handelt sich um die technologische Grundlage für das komplette Van‑Portfolio der Mercedes‑Van-Sparte – egal ob Familienfahrzeug, Business-Shuttle oder jegliche Art von Kleintransporter.

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Das sagt Ola

Källenius betont: „Der VLE zeigt exemplarisch, wie wir bei Mercedes‑Benz Innovation vorantreiben: schnell, fokussiert und mit höchstem Qualitätsanspruch. Wir haben den VLE in kürzester Zeit entwickelt. Das war möglich durch einen digitalen Entwicklungsansatz, unser starkes, crossfunktionales, internationales Team und das Werk in Vitoria, das den Mercedes-Anspruch auf die Straße bringt.“ 5.000 direkte Mitarbeiter sind involviert, in mehr als 160 Trainingsprogrammen wurden die Beschäftigten auf neue Technologien, Materialien, IT‑Standards und Prozesse vorbereitet.