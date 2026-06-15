ELECTRIC WOW / 15.06.2026.
Serienproduktion des Mercedes VLE im Nordwesten Spaniens gestartet
Posted by: Mag. Severin Karl
Bereites mehr als 70 Jahre besteht das Werk Vitoria als Produktionsstandort der Automobilwirtschaft. Zuerst fertigte hier im Baskenland die Auto Union ihre Fahrzeuge, 1981 übernahm die damalige Daimler-Benz AG. 2025 wurden hier bereits die ersten Vorserienfahrzeuge des neuen vollelektrischen Mercedes-Benz VLE gefertigt. Nun ging es an den Start der Serienproduktion des wichtigen Modells, mit dem die Transformation am Standort vorangetrieben werden soll.
Grundlage für das Van-Portfolio
Thomas Klein, Leiter Mercedes‑Benz Vans, und Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes‑Benz Group AG, ließen sich die Feier nicht entgehen und mit Jordi Hereu, Minister für Industrie und Tourismus von Spanien, sowie Imanol Pradales, amtierender Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Baskenland, war auch die Politik anwesend. Erstmals wird nun ein Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten, modularen und skalierbaren Van‑Architektur, in Vitoria in Serie gefertigt. Es handelt sich um die technologische Grundlage für das komplette Van‑Portfolio der Mercedes‑Van-Sparte – egal ob Familienfahrzeug, Business-Shuttle oder jegliche Art von Kleintransporter.
>> Weiterlesen: Neuerfindung der Raumwunder – Das elektrische Comeback der Vans