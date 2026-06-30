Achtung, Krokodil! Alpine und Lacoste kreieren Rallye-Einzelstück der A290

Posted by: Mag. Severin Karl

Wenn große Marken gemeinsame Sachen machen, wird es entweder extrem langweilig oder ganz schön pfiffig. Lacoste hat sich die Alpine A290 vorgenommen und ihr optischen Biss verpasst.

Keine halben Sachen! Eine Alpine A290 im Lacoste-Layout hätte man sich ebenso mit dem einen oder anderen dezenten Krokodil an der Seite, an der Kopfstütze etc. vorstellen können. Doch das, was uns die beiden französischen Marken hier servieren, sprengt alle Vorstellungen: Wir sagen "bonjour" zu einem Rallye-Einzelstück, das optisch ganz schön gewagt ist.

Kroko hier, Kroko da

Man kann sich fast nicht entscheiden, welche der Krokodile man am entzückendsten findet. Die drei, die in der vorderen Hutze "schwimmen", oder eher die dutzenden, die schon fast vom Armaturenbrett purzeln? Fast schon gefährlich sieht das Reptil aus, das den Heckflügel bewacht. "Don't touch!" scheint es zu signalisieren. Keine Sorge, wir hätten nachgefragt (oder bei nächster Gelegenheit selbst gezählt), doch Alpine kommuniziert es frei heraus: Insgesamt 290 Krokodile wurden in das Design des Lacoste-Einzelstücks integriert.

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Die beiden Pierres

Die 1933 gegründete Modemarke (Sitz in Paris) und die um einiges jüngere Automarke Alpine (gegründet 1955, 2012 Rückkehr auf den Markt) haben mit der Alpine Lacoste A290 Rallye eine spannende Zusammenarbeit in Autoform auf die Räder gestellt. Natürlich kann man sich dazu passende Kleidungsstücke zulegen. Und einen Film gibt es als Draufgabe: In "The Test" spielen neben dem Fahrzeug Pierre Niney (Schauspieler und Gründer von Ninety Films) und Pierre Gasly (Alpine F1-Fahrer) die Hauptrollen.

Wir sehen rot

Das weiße Äußere des Fahrzeugs findet in einem roten Interieur und roten Details außen einen harten Kontrast. Das Rot der Krokodilzunge – sagt uns Alpine – war dafür die Inspiration. Breitere Spurweite, markant geformte Felgen, optimiertes Fahrwerk, eine für den Rallye-Einsatz speziell entwickelte Radaufhängung, ein Lufteinlass im Dach und viele Details mehr verdeutlichen den Ernst dieses Konzepts. Sichtbares Carbon erfreut die Racing-Begeisterten.

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Facts & Figures

Lacoste wurde 1933 in Paris (F) gegründet

Alpine wurde 1955 in Dieppe (F) gegründet

Krokodile sind eine Ordnung der amniotischen Landwirbeltiere

Pierre Gasly, Lacoste-Markenbotschafter und Alpine-Formel-1-Pilot, hat bei 185 F1-Starts bislang 499 WM-Punkte gesammelt.

Die Alpine Lacoste A290 Rallye ist ein Einzelstück

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