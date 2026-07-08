Neuvorstellung DS N°7: Avantgarde auf dem Fairway

Posted by: Mag. Severin Karl

DS Automobiles emanzipiert sich von seinen Wurzeln, das neue SUV-Flaggschiff wird vollelektrisch ab 51.500 Euro angeboten. Für Einsteiger steht eine günstigere Hybridversion bereit.

Mit der Neuausrichtung auf Lebenswelten wie den Golf- und Segelsport emanzipiert sich die französische Premiummarke endgültig von ihren Wurzeln. Bei ersten Testfahrten mit dem rein elektrischen DS N°7 E-Tense und der Hybrid-Variante rund um Nizza konnten wir uns erste Eindrücke holen. Der neue DS N°7 ist dabei das visuelle und technische Flaggschiff dieser Strategie, das mit Preisen ab 41.900 Euro (Hybrid) die Vorzüge der Oberklasse (D-Segment) zum Preis der Kompaktklasse (C-Segment) bieten will.

Raumgewinn mit cw-Bestwert

Im Stand wirkt das 4,66 Meter lange SUV elegant und aufgeräumt und konnte gegenüber dem Vorgänger um sechs Zentimeter in der Länge sowie um fünf Zentimeter im Radstand zulegen und sorgt so für ein besseres Platzangebot im Innenraum. Der beleuchtete Kühlergrill bringt eine moderne Tiefenoptik ins Spiel, auch die Lichtsignatur im V-Shap soll für ein entsprechendes Wiedererkennungsmerkmal sorgen. Mit einem cw​-Wert von 0,26 setzt das Auto zudem den aerodynamischen Bestwert in dieser Klasse.

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First Class Travel im Innenraum: Feinstes Alcantara oder im Uhrenarmband-Design verarbeitetes Nappa-Leder umhüllt die Passagiere. Ein Highlight für Ästheten ist das lasergeschnittene Echtholz, dessen Muster in Kooperation mit den Audioexperten von Focal entstand. Eine rundum verbaute Akustikverglasung sperrt Umweltgeräusche rigoros aus, und der Kofferraum bietet nun bis zu 560 Liter Ladevolumen oder eben Unterschlupf für zwei vollwertige Golfbags plus Koffer.

Dynamischer Charakter auf der Straße

Eine Überraschung offenbart der DS N°7 beim Fahren. Bisher als reine Komfort-Sänften bekannt, sorgt auch hier die kamerabasierte DS Active Scan Suspension, dass Unebenheiten antizipierend weggebügelt werden. Abseits des Komforts zeigt der Franzose eine überraschend sportliche Dynamik, vor allem im Sport-Mode: Das X-förmig gestaltete Lenkrad vermittelt ein direktes Gefühl für die Straße, der Wagen lenkt präzise ein, rollt im Geradeauslauf satt, verbindlich und effizient.

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Wer sich für das Topmodell La Première entscheidet, blickt auf serienmäßige 21-Zoll-Felgen. Auf kurvigen Landstraßen profitiert dabei die Dynamik spürbar von der breiteren Reifenaufstandsfläche, allerdings müssen Ästheten im Cruising-Mode ganz leichte Abstriche akzeptieren, da kurze Stöße durch den schmalen Reifenquerschnitt etwas trockener durchgereicht werden.

Elektro-Expertise aus der Formel E

In Sachen Batteriemanagement greift man auf das Know-how aus der Formel E zurück und lässt dieses direkt in das hochentwickelte Thermomanagement einfließen. Um individuellen Reisegewohnheiten gerecht zu werden, stehen drei elektrische Antriebsvarianten zur Wahl:

E-Tense FWD: Der Basis-Fronttriebler leistet 169 kW (230 PS) und nutzt die kompaktere 73,7-kWh-Batteriefür bis zu 543 Kilometer Reichweite nach WLTP. (ab 51.500 Euro)

E-Tense FWD Long Range: Er kombiniert Frontantrieb und 180 kW (245 PS) mit der großen 97,2-kWh-Batterie, was eine Rekord-Reichweite von bis zu 734 Kilometern ermöglicht. (ab 56.000 Euro)

E-Tense AWD Long Range (350 PS): Die allradgetriebene Topversion schöpft ebenfalls aus der 97,2-kWh-Batterie, bietet serienmäßig den Assistenten DS Drive Assist 2.0 (ab 60.000 Euro) und sprintet in 5,4 Sekunden auf 100 km/h. Dank konstanter Ladekurve lädt der Akku in nur 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent.

Der agile Alltags-Hybrid

Neben den Stromern setzt DS im Rahmen seiner Multi-Energy-Strategie auch weiterhin auf einen hocheffizienten Hybridantrieb mit 107 kW (145 PS) Systemleistung. Mit einem Eigengewicht von 1.556 Kilogramm ist er signifikant leichter als die vollelektrischen Brüder. Dieses geringere Gewicht auf den Achsen sorgt dafür, dass sich der Wagen in schnellen Kurvenkombinationen noch eine Spur agiler, handlicher und leichtfüßiger anfühlt. Da er bis zu 50 Prozent der Stadtfahrten rein elektrisch absolviert, glänzt er mit einem Verbrauch von nur 5,3 bis 5,4 Litern und über 1.000 Kilometern Gesamtreichweite.

Zu erwähnen bleibt noch das europäische Fundament des DS N°7 mit einem stolzen 89 Prozent Anteil der Wertschöpfung direkt in Europa.

Unser Fazit

Eine eigenständige, hocheffiziente Premium-Alternative, die echten Sportsgeist mit unübertroffenem Oberklasse-Komfort vereint, auch wenn man den Austauch ein paar allzu vertrauter Stellantis-Schalter im Interieur in Lastenheft schreiben könnte.