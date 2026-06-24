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Xpeng ist Mobilitätspartner des SK Sturm Graz

ELECTRIC WOW / 24.06.2026.

Xpeng ist Mobilitätspartner des SK Sturm Graz

Posted by: Mag. Severin Karl

Nicht alles dreht sich derzeit um die FIFA Fußball WM. In Bezug auf den österreichischen Sport geht Xpeng eine Partnerschaft mit dem SK Sturm Graz ein. Händlerpartner ist Vogl+Co.

Mit der Partnerschaft von Xpeng, dem Händler Vogl+Co und dem SK Sturm Graz geht einer der erfolgreichsten Fußballvereine Österreichs mit einer besonders innovativen Marke im Bereich Elektromobilität eine Verbindung ein. Nicht nur wird der Verein mit vollelektrischen Fahrzeugen unterstützt, auch dem Publikum wird die moderne Mobilität samt ihren innovativen Technologien nähergebracht.

Eine Frage der Werte

Wie bei jedem Sponsoring hat man sich die gemeinsamen Werte angesehen, damit es ein passender Fit wird. Leistung, Innovationskraft, Dynamik und der Wille, neue Wege zu gehen – das heften sich beide Seiten auf ihre jeweiligen Fahnen. Die regionale Verankerung passt auch: Immerhin werden die Modelle Xpeng G6 und Xpeng G9 für den europäischen Markt bei Magna in Graz gefertigt.

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Das sagen die Partner

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Vogl+Co den SK Sturm Graz als offizieller Mobilitätspartner begleiten zu dürfen. Sturm steht für Leidenschaft, Spitzenleistung und eine klare Zukunftsorientierung – Werte, die auch Xpeng prägen. Unsere Fahrzeuge verbinden Elektromobilität mit modernster KI-Technologie und bieten ein völlig neues Fahrerlebnis. Mit unserem Leitgedanken ,Aus Österreich. Für Österreich.‘ möchten wir diese Innovationen direkt zu den Menschen bringen und die Zukunft der Mobilität aktiv mitgestalten“, sagt Mag. Georg Staudinger, Country Manager von Xpeng Österreich.

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Vom Händler heißt es: „Der SK Sturm Graz ist mehr als ein Fußballverein – er ist ein wichtiger Teil unserer Region und begeistert Menschen weit über die Grenzen der Steiermark hinaus. Umso mehr freut es uns, diese Partnerschaft einzugehen. Mit Xpeng haben wir eine innovative und zukunftsweisende Marke in Graz. Wir freuen uns, dass wir als Traditionsunternehmen in der Stadt und den bei Magna gefertigten Fahrzeugen nun Mobilitätspartner eines weiteren lokalen Players sind. Oder mit meinen Worten ,Aus Graz für Graz‘", sagt René Pardon, Geschäftsführer von Vogl+Co.

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