Brandneu: Diese Modelle stehen im Fokus der Wiener Elektro Tage 2026

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit einem Premierenreigen lässt die Veranstaltung auf dem Wiener Rathausplatz aufhorchen: Diese Woche fallen die Hüllen von zehn Ö-Premieren. Der Termin: 29. bis 31. Mai.

Früher fanden die Wiener Elektro Tage jeweils erst im September statt, über die neue Ausrichtung im Mai haben wir – aufmerksame Leser wissen es – bereits berichtet.

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Nun haben die Veranstalter alle Premieren bekannt gegeben. Gleich zehn Autos waren öffentlich vorab nicht in Österreich zu sehen. Am Donnerstag, dem 29. Mai kann man sich bei dem Open-Air-Event also fühlen, wie auf einem Autosalon. Premieren sind schließlich immer etwas besonderes!

Das sind die großen Zehn!

Die Porsche Media & Creative Gmbh richtet die Wiener Elektro Tage aus. Schön, dass die Markenvielfalt immer gewahrt bleibt, so auch bei den aktuellen Österreich-Premieren:

Audi Q4 e-tron: Er ist als SUV oder Sportback erhältlich. Ein beliebter Stromer mit einem neuen Interieur und verbesserter Technik.

DS Automobiles N°7 E-Tense: Mit der Limousine N°8 haben die Luxus-Franzosen letztes Jahr gezeigt, dass sie bei der Elektromobilität vorne mitspielen, aber auch neue Wege gehen. Nun kommt eine Neuheit in SUV-Form.

Jeep Compass 4xe: Auch Plug-in-Hybride sind auf den Wiener Elektro Tagen willkommen, der Stecker zählt! Bei Jeep steht deshalb der neue Compass in der PHEV-Version mit Allradantrieb und 375 PS.

Leapmotor B05: Es gibt noch viel zu wenige Elektro-Hatchbacks mit guter Größe und niedrigem Preis. Die chinesische Stellantis-Marke ändert das nun.

Mazda: Den CX-6e konnten wir schon in Brüssel bestaunen, da fand Anfang 2026 die Weltpremiere statt. Das hübsche E-SUV kommt nun nach Österreich.

Mercedes VLE: Kann es wieder einen Van-Boom geben? Nun ja, wenn alle Raumwunder mit 800-Volt-Technologie und frischen Innenraumideen kommen, dann ja. Der VLE ist ein gutes Beispiel dafür.

Skoda Epiq: Gerade erst feierte der kleine Stromer-SUV Weltpremiere, schon steht er in Wien. Nachdem Enyaq und Elroq bereits so gut in Österreich funktionieren, scheint Skoda der Erfolg sicher.

VW ID.3 Neo: Überarbeitung des ersten Modells der ID.-Familie. Der neue Namenszusatz stellt klar, dass der Kompakte viele Neuheiten zu bieten hat.

VW ID. Polo GTI: Gut aufpassen – folgen Namen dem "ID.", darf man den Abstand nicht vergessen, mit Zahlen schreibt man die Modellbezeichnung zusammen. Der ID. Polo GTI ist dafür ein gutes Beispiel. Er treibt den ID. Polo auf die sportliche Spitze.

Xpeng X9: Was haben wir oben von einem Van-Comeback geredet? Die in Österreich neue Marke – die bislang nur Elektromodelle im Portfolio hat – bringt einen futuristischen Van, der durchaus Begehrlichkeiten weckt.

Öffnungszeiten der Wiener Elektro Tage

Freitag, 29. Mai 2026 (Ausstellung) 10:30 bis 19:00 Uhr Samstag, 30. Mai 2026

(Music-Acts) 11:00 bis 19:00 Uhr

(19:00 bis 21:00 Uhr) Sonntag, 31. Mai 2026 (Ausstellung & Acts) 11:00 bis 18:00 Uhr



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