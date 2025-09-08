IAA Mobility 2025: München setzt die Trends

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit einer Vielfalt an Autoneuheiten und neuen Technologien lockt die Messe nach Bayern. Für die Open Spaces braucht man kein Ticket, beim Summit wiederum treffen sich die Fachbesucher.

Vom 9. bis zum 14. September 2025 findet eine der größten Auto- und Mobilitätsmessen weltweit statt: die alle zwei Jahre abgehaltene IAA Mobility in München. In den folgenden Tagen wird eine Messestrecke bei uns online gehen, einige Highlight nennen wir bereits jetzt.

BMW: die Neue Klasse ist da

Nicht nur der Weg zurück zu schmaleren Nieren ist ein großer Schritt, den BMW da setzt. Die Neue Klasse, sie kommt zuerst in Gestalt des iX3 soll die elektische Zukunft der Marke definieren. Zu den großen Sprüngen zählen das 800-Volt-System, vier Supercomputer mit Aufgabenaufteilung statt Steuergeräte und nicht zuletzt das neue Panoramic iDrive als frische Art der Informationsvermittlung, bei dem der ganze untere Teil der Frontscheibe einbezogen wird. Den Beginn macht der iX3 50 xDrive mit 469 PS und 645 Nm, seine 108 kWh (netto) sollen rund 800 Kilometer Reichweite bringen. 400 kW Ladeleistung sorgen für 21-Minuten-Vorgänge von 10 auf 80 Prozent. 69.950 Euro Österreich-Startpreis für den iX3 50 xDrive.

Mercedes: GLC mit EQ Technologie

Ab der ersten Jahreshälfte 2026 wird der vollelektrische Mercedes GLC das SUV-Angebot erweitern. Auch beim bislang beliebtesten Modell der Marke ist von einem neuen Superhirn im Verborgenen die Rede, das KI-gesteuerte System MB.OS. Natürlich gibt es wieder irre Hyperscreens, man vergisst aber auch nicht, die 2,4 Tonnen Anhängelast zu erwähnen. Ein optionales Vegan-Paket für den Innenraum setzt einen Schritt in eine Tierprodukt-freie Zukunft. Sonst: 800-Volt-Technologie, WLTP-Reichweite bis 713 Kilometer, 490-PS-Topmodell GLC 400 4Matic mit EQ Technologie zum Marktstart.

Cupra: kleiner Herzensbrecher Raval

2026 ist er endlich da, der lang angekündigte Cupra Raval. Er basiert auf dem MEB+ und mischt das Segment der Vier-Meter-Elektroautos als achtes Modell der Marke auf. Viel lassen die Katalanen noch nicht durchsickern. Auf jeden Fall wird das Topmodell VZ 225 PS leisten, Cup-Bucket-Sitze und 19-Zöller aufweisen und dynamische Fahrer mit DCC-Sportfahrwerk sowie ESC-Off-Modus erfreuen. Auch ein elektronisches VAQ-Sperrdifferenzial soll den Raval VZ von anderen Fahrzeugen der Klasse abheben.

Kia EV5: der elektrische Sportage

Mit 4,61 Meter Länge zielt der vollelektrische EV5 auf jene, die endlich den Umstieg vom Sportage wagen wollen. Der Gepäckraum soll so groß und variabel sein, dass man darin übernachten kann, betonen die Südkoreaner. Die erste Variante wird mit einer 81,4-kWh-Batterie bestückt, womit 530 Kilometer Reichweite zu schaffen sein sollen. Schnellladen (400-Volt-System) ist in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent erledigt. Neues Infotainmentsystem samt Videostreaming, weitere Antriebsvarianten folgen 2026.

Lotus: Concept Car Theory 1