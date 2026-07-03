Lynk & Co bringt sportlichen Plug-in-Hybrid-Kombi 07 GT nach Europa

Posted by: Mag. Severin Karl

In Europa ist Lynk & Co gerade erst im Aufbau – ein Imagemodell wie der 4,85 Meter lange 07 GT kommt da gerade recht. 2027 soll es bereits so weit sein. Für Österreich gibt es noch keine Preisangaben.

Ende Juni wurde der Lynk & Co 07 GT in China dem Publikum gezeigt. Klar ist aber bereits: Der kommt nach Europa! Bisher musste man sich in der alten Welt ja mit einem reinen SUV- bzw. Crossover-Line-up herumschlagen. Mit dem 02 findet man einen Elektro-Crossover im Konfigurator, dazu kommt der 01 als PHEV-SUV und der 08 als Flaggschiff-SUV, ebenso mit Plug-in-Hybridtechnologie.

Mehr Elektro- als Benziner-Power

Offiziell hört man noch nicht allzuviel Konkretes zum neuen Modell, das optisch einen auf Shooting Brake macht. Informierte Quellen sprechen von 4,85 Meter Außenlänge und einem Plug-in-Antrieb, der im System 408 PS (615 Nm) leistet. Wobei der Elektromotor die meiste Power (245 PS) liefert, während der Turbobenziner bloß 163 PS in die Waagschale wirft. Mit einer Batteriekapazität von 19 kWh sollen mit dem ersten Kombi der Marke in Europa ernsthafte Alltagsreichweiten möglich sein.

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Anpassungen für hiesige Märkte

"Wie alle in Europa angebotenen Lynk & Co Modelle wird auch der 07 GT vor seiner Markteinführung im Jahr 2027 an regionale Vorschriften, Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse angepasst", heißt es in einer Aussendung. Ein Termin für Österreich oder Preisvorstellungen werden noch nicht genannt.

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Die wenigen Fakten zum Lynk & Co 07 GT: